شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة اكتشاف وعلاج الأمراض المزمنه والاعتلال الكلوى بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزاره الصحه انه بناء على توجيهات الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه بتفعيل المبادرات الرئاسية (١٠٠ مليون صحه) لفحص وعلاج الامراض المزمنه تقرر إنطلاق مبادره السيد رئيس الجمهوريه لإكتشاف وعلاج الامراض المزمنه يوم الجمعه ١٨ سبتمبر ٢٠٢٠ من أمام المساجد الكبرى والكنائس بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار إلى أن المبادره ممتده ومستمره والكشف مجانى ببطاقه الرقم القومي طوال ايام الاسبوع من التاسعه صباحا وحتى التاسعه مساء تيسيرا على المواطنين.

وأفاد أنه تم توزيع الفرق الطبيه إلى ٥٠ فريق بالمنشآت الصحيه ومراكز الشباب و١٠ فرق بالمستشفيات و٣٠ فريق متحرك على مستوى المحافظه، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه الازمه واتباع اساليب مكافحه العدوى وضروره ارتداء المترددين للكمامه والحفاظ على التباعد الاجتماعى .

و تستهدف الحمله جميع المواطنين فوق سن ٤٠ عام والفئه التي تم تسجيلها مسبقا لدى قاعده بيانات ١٠٠ مليون صحه بارتفاع نسبه السكر بالدم أو ارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية وستقدم المبادره خدماتها من التوعيه الصحيه للمواطنين ،تحليل السكر،قياس ضغط الدم إلى جانب قياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتله الجسم لدى مرضى الامراض المزمنه .