شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفات متنوعة بينها مصنع عصير دون ترخيص ولحوم مذبوحة خارج المجزر ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجًه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا،موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين،والذي تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملات رقابية وتفتيشية مكبرة ،بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

حيث أسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر لمخالفات بمخابز بلدية بواقع 7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و2 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و2 لإنتاج خبز ناقص الوزن و3 لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات ومحضر لعدم وجود ميزان و4 للتصرف في دقيق بلدي مدعم، فيما تم تحرير 5 محاضر لبدالين تموينيين لعدم مزاولة النشاط على الوجه المطلوب و3 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار و4 لعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى ضبط مصنع لتعبئة العصير الطازج بدون ترخيص بمدينة الواسطى وتم التحفظ على المواد الخامات وأدوات التصنيع و7200زجاجة عصير مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات، علاوة على 10 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجزر و201 علبة شحوم سيارات منتهية الصلاحية، في حبن تم ضبط 1000 لتر بنزين 82 داخل محطة وقود غير مرخصة، وتحرير 4 محاضر لمستودعات لعدم مزاولة أصحابها النشاط على الوجه المطلوب، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية للسير في الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن