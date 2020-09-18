شكرا لقرائتكم خبر عن بحث لجامعة بورسعيد يرشح ضمن أفضل 5 مشروعات بحثية لجائزة نيوتن بمشروع تواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شارك باحثى جامعة بورسعيد لاول مرة في جائزة نيوتن السنوية والتي تحتفى بأفضل العلماء في البحث العلمي والابتكار وتقدموا بمشروع بحثى وسط خمسة مشاريع بريطانية مصرية مشتركة مؤهلة لجائزة نيوتن 2020 لتوفير المياة النظيفة و شاركت جامعة بورسعيد ببحثها حول تحلية المياة (محطة جديدة لتحلية المياة تعمل بالطاقة النظيفة ) ويعمل المشروع المشترك بين جامعة شيفيلد وجامعة بورسعيد فى مصر على تطوير نظام لانتاج مياة الشرب العزبة والامنة للمجتمعات الريفية تضم لجنة جائزة نيوتن ٢٠٢٠ التى تراسها البروفسير اليس جاست رئيس امبريال كوليدج لندن اساتذة فى مختلف المجالات وجائزة نيوتن عبارة عن صندوق لدعم الابحاث والابتكارات الممتازة والتى استثمر فيها الصندوق منذ اطلاقة عام 2014 و اعرب الدكتور أيمن ابراهيم رئيس الجامعة عن سعادتة لمشاركة الجامعة من خلال فريق البحث العلمى المتميز من علماء وباحثين الجامعة بهذا البحث الهام والذى يخدم الانسانية والمجتمعات الريفية وقدم الشكر للباحثين جميعا المشاركين فى هذا البحث الهام وهم الدكتور / ابراهيم عبد الرحمن الاستاذ المساعد بكلية الهندسة والدكتور / ياسر عبد الرحمن المدرس بكلية الهندسة والدكتور / محمد همام المدرس بكلية الهندسة تحت قيادة السيد الاستاذ الدكتور / رئيس جامعة بورسعيد ورئيس الفريق البحثى Advertisements الوضع في مصر

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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