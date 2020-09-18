شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف وتوفير العلاج لـ637 مواطن بمركز الفشن ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

واستعرض المحافظ تقريرا بهذا الشأن، أشار إلى أنه تم تنفيذ قافلة بقرية الحيبة مركز الفشن «على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين»، تضم 6 تخصصات (الباطنة والأطفال والعظام والنساء والرمد والأسنان) وضمن اجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 637 مريضا، وحالات معمل الدم 44، ومعمل طفيليات 14، وحالات الأشعة 15، وموجات فوق صوتية 7 وعدد 10 قرارات علاج على نفقة دولة، فيما تم تحويل عدد 14حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، بينما تم عمل كشف مبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 60 مواطن.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لعدد 99 عن الأمراض المعدية شملت موضوعات(الكورونا الالتهاب الكبدي الفيروسي-السعار -أنفلونزا الطيور- الطفيليات المعوية والبلهارسيا)- الأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة) - أورام الصدر- تنظيم الأسرة -النظافة الشخصية ونظافة المنزل-التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن -ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

من جهته، أوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة أن هذه القوافل تشهد دعماً نوعياً من وزارة الصحة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبدالوهاب منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من: الدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد عجمي مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.