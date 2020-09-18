شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة حقلية للإتتاج الحيواني حول تأسيس قطعان الأغنام والماعز بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، تنفيذ مدرسة حقلية للإنتاج الحيواني حول تأسيس قطعان الأغنام والماعز، بقرية شوبك بسطة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وذلك بالتنسيق بين إدارة الإرشاد بالمديرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، لتوعية المزارعين والمربين بأهمية ومزايا تربية الأغنام والماعز، وإيضاح أهم نقاط إنجاح المشروع وتعريفهم بالمواصفات العامة للحيوان الجيد والتدرج العمري للقطيع، وتم الرد على أسئلة واستفسارات المزارعين والمربين .

فيما أشاد المزارعون والمربون بدور مديرية الزراعة ،وحرصها الدائم على تنظيم الندوات الإرشادية والتوعوية لتعريفهم بالطرق الحديثة في الزراعة، لتحقيق أعلى انتاجية من المحاصيل الزراعية وكذلك كيفية إختيار السلالات الجيدة من الحيوانات لتربيتها.

ومن جانبه أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمزارعين، للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهلهم ،وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة بإداراتها المختلفة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم للفلاحين والمربين للعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة ،مما يُساهم في سد الفجوة الغذائية والقضاء على جشع التجار ويخدم صغار المربيين والخريجين والمرأه الريفية، فضلاً عن تنظيم ندوات لتوعية المزراعين والمهندسين الزراعيين بأحدث الأساليب العلمية في إستخدام الصوب الزراعية وزراعة محاصيل الخضر والفاكهة ،لتحقيق أعلى إنتاجية بما يسهم في زيادة الدخل القومي.