شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» تجوب وديان جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تجوب وديان جنوب سبناء عدد من القوافل الصحية المتنقلة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة». وانطلقت اليوم الجمعة قافلة طبية مجانية إلى وادي مكتب ووادي الندية بأبورديس، وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي تلك الوديان والمناطق المجاورة. تشمل القافلة، التي تستمر حتى غد السبت، عدة تخصصات طبية تضم الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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