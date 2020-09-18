شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية»: تحرير 21 محضر مخالفة وضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية، بالتنسيق مع مجالس المدن والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، شنت حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة تم من خلالها المرور على 178 منشأة ما بين محل جزارة وثلاجة حفظ لحوم، ومحل بيع دواجن وشادر بيع لحوم وسوبر ماركت ومجزر دواجن، أسفرت جهودها عن تحرير ٢١ محضر مخالفة، وتم ضبط 78 كيلو لحوم صالحة للاستهلاك ذبح خارج المجازر، و182 كيلو لحوم وكبدة، و50 كيلو أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و1727 كيلو دجاج وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وإتخاذ اللازم قانوناً.