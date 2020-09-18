شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل تقديم أوراق المرشحين للنواب بالدقهلية و215 مرشحا في اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشيح لإنتخابات مجلس النواب في الدقهلية ،لليوم الثانى على التوالى استقبال طلبات الراغبين في الترشح وشهدت اللجنة هدوء كبير بسبب انتظار المرشحين لليوم الأخير للحصول على الأرقام النهائية .
واستقبلت اللجنة في نهاية اليوم الأول، 215 طلب من راغبي الترشيح على المقاعد الفردية على مستوي دوائر المحافظة وعددها 10 دوائر انتخابية .
وتسلم المرشحون عقب تسليم أوراقهم رمزهم الانتخابي، والرقم المسلسل في الكشوف الابتدائية للمترشحين.
يذكر أن محافظة الدقهلية، مخصص لها 21 مقعدا في مجلس النواب بالمقاعد الفردية، في 10 دوائر انتخابية، وأجري الكشف الطبي حتى أمس 410 راغب في الترشح.
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