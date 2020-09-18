شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوي بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار خصصت مديرية الصحة بالسويس المراكز الطبية والوحدات الصحية موزعة على مستوى المحافظة التي سيتم الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ضمن مبادرة رئاسة الجمهورية وهي كالتالي: إدارة_السويس:

1/ وحدة السويس1

2/ دار المسنين

3/ الانصاري

4/ الغريب إدارة_الأربعين:

1/مركز طبي الأربعين

2 / وحدة العبور الصحية

3/ وحدة الهويس الصحية

4/وحدة السادات الصحية

5/ مركز شباب الأربعين

6/مركز شباب المثلث

7/ مكتب صحة المثلث إدارة_فيصل:

1/ وحدة الصباح الصحية

2/ وحدة الحرفيين الصحية

3/ وحدة عمر بن الخطاب الصحية

4/ وحدة 24أكتوبر الصحية

5/ وحدة الرائد الصحية إدارة_الجناين:

1/ وحدة الجبلايات الصحية

2/ وحدة قرية عامر الصحية

3/ وحدة جنيفة الصحيةإ ادارة_عتاقة: Advertisements 1/الشهداء

2/نادي الاسرة بعرب المعمل حملة ١٠٠ مليون صحه بالسويس الوضع في مصر

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أماكن المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوي بالسويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.