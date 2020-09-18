شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد مرشحى النواب لـ60 على 8 مقاعد فردية ببنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد مرشحى مجلس النواب بدوائر بنى سويف إلى 60 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، في اليوم الثانى من تلقى طلبات الترشيح على 8 مقاعد مخصصة لمحافظة بني سويف، بالدوائر الأربعة.

وبدات لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ببني سويف، في الساعة التاسعة صباح اليوم، تلقي أوراق المرشحين للانتخابات على المقاعد الفردية بدوائر الأربع، تحت إشراف رئيس محكمة بني سويف الابتدائية رئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية.

وطلبت لجنة تلقى الطلبات من اثنين من المتقدمين باوراقهم باستكمال بقية الاوراق لادراجهم ضمن قوائم المرشحين

واحتلت الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر، أكثر الدوائر في عدد المرشحين حيث تقدم عنها في اليوم الأول 22 مرشحا، بينما جاءت الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة بني سويف في المرتبة الثانية ب 17 مرشحا، ونفس العدد في الدائرة الرابعة سمسطا وببا والفشن، بينما احتلت الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إهناسيا المركز الأخير في عدد المرشحين ب4 مرشحين

وكان حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، إختار 3 مرشحين من أعضائه للترشيح على مقعدين فقط، وأكد مصدر مسؤول ان النائب الحالى والذى كان في قائمة من أجل مصر في 2015، رغم اختيار الحزب له للترشيح على مقاعد الفردى إلا انه لم يتقدم باوراق ترشيحه في دائرة بندر ومركز بنى سويف .

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