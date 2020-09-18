شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 157 مصابا ووفاة 89 آخرين بكورنا خلال شهر بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الإحصائيات الصادرة عن مديرية الصحة في المنيا، تعافي 135 مصاب بكورونا، وخروجهم، وعودتهم لمنازلهم، فيما لفظ 89 آخرين، أنفاسهم الأخيرة، متأثرين بالوباء، داخل أقسام الرعاية، والصدمات، بمستشفيات العزل، والحجر الصحي، بين 405 مصاب، خلال الفترة من 16 أغسطس الماضي، وحتى 17 سبتمبر الجاري.

كما أكدت الإحصائيات بإشراف الدكتور محمد نادي، مدير المديرية، تواصل علاج 9 مصابين بعزل ملوي، و15 داخل مستشفيات العزل «14 مستشفي»، و157 عزل منزلي.

فيما كشفت تقارير مستشفي عزل ملوي، استقبال 38 مصاب خلال شهر، تم علاج 4 ووفاه 18 آخرين، وتحويل 6، واستمرار علاج 10 مصابين .