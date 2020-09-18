نائب بالسويس يلتقي وزير القوي العاملة لإنهاء مشكلة البحارة وشركة «الأنود»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس مع الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة بمقر الوزارة مشاكل البحارة وشركة الأنود وبعض مشاكل عمال السويس في عدد من المواقع الهامة بالمحافظة .

كما تضمن النقاش أوضاع مراكز التدريب لشباب السويس ولأهمية الاستفادة من المراكز الذي يصل عددها اكثر من 15 مركزاً متفرقين على جهات متعددة للاستفادة منها لصالح الشباب ومتطلبات سوق العمل .

كذلك النظر في حل مشكلة نقابة البحارة بالسويس فضلا عن المشاكل المالية الخاصة بصندوق الطوارئ بشركة المصرية الأنود للبلوكات الكربونية بالسخنة .

قدم النائب ورقة حول مراكز التدريب والبحارة والشركة المصرية المصرية للأنود وقد وعد الوزير بحل المشاكل وذلك في لقاء في مكتبه بوزارة القوي العاملة .

كما طمأن الوزير وفد نقابة البحارة بالسويس اثناء اللقاء باتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء كافة مشاكلهم وحلها في أسرع وقت من جانبه وجه النائب عبدالحميد كمال الشكر للوزير محمد سعفان على سرعة استجابته لحل المشاكل التي يتم عرضها عليها وإيجاد حلول جذرية لها .

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نائب بالسويس يلتقي وزير القوي العاملة لإنهاء مشكلة البحارة والانود