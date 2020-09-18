التضامن تواصل صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر الجارى، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد بدأت الثلاثاء الماضى، صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر سبتمبر الجارى، للمستفيدين من البرنامج، ويبلغ عددهم حوالى مليون و240 ألف فرد، ويستمر الصرف حتى امس الأربعاء
يذكر أن وزيرة التضامن كانت قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.
وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.
جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و518 مليون جنيه.
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