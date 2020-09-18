شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن تسجيل 50 ألف طالب في تتنسيق المرحلة الثالثة للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، بلغ حتى الآن 50 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

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وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر، وينتهى مساء الاثنين الموافق 21 سبتمبر الجاري.