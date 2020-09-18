شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان يؤكد إرسال خبراء تعليم اصطناعي للجامعة اليابانية بمصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير اليابان لدى مصر نوكى ماساكى: قررنا إدخال نظام التعليم الياباني في مصر، بما يساهم في تنمية الجوانب المتعددة للأطفال، من خلال التنمية الشاملة للطفل، وقررنا عقد تعاون فني مع الجانب المصري، حيث يستطيع المدرسون المصريون تدريس النظام الياباني للأطفال.

وأضاف السفير الياباني، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية،ON: الجامعة المصرية اليابانية تضم 8 أقسام أبرزها أحد الأقسام حول الذكاء الاصطناعي، فهو مجال مهم جدًا، ونحن ما زال لدينا العديد من الإمكانيات، وهناك جوانب تقنية وأخرى اجتماعية، لذا كان لا بد من استراتيجية هامة للذكاء الاصطناعي.



وكشف: "هناك اثنين من الخبراء اليابانيين جاءوا إلى مصر لمناقشة هذه الاستراتيجية ومشاركة خبراتهم". وتابع: "في هذا الإطار الواسع، الجامعة المصرية اليابانية لديها الدور الذي تلعبه، لنعمل سويًا ونتشارك الأفكار، ونرتقي بمستوى التعاون والذكاء الاصطناعي في مصر".