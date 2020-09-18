شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تصدر 11750 رخصة تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه رغم ظروف تفشي فيروس كورونا، فإن القطاع قام بإصدار حوالى 11750 ترخيص تشغيل خلال تسعة أشهر، منها 335 رخصة خلال الفترة من 10/9 - 16/9 لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة.

كما تمت الموافقة على تصدير 725 طن أعلاف دواجن وأسماك إلى الخارج خلال الأسبوع الماضى، ما يدل على ريادتنا فى صناعة الأعلاف، وتحقيق أفضل معدلات تصنيع لمخاليط الأعلاف طبقاً للمواصفات القياسية، وخاصة بوجود مركز إقليمى للأغذية والأعلاف مرجعى معتمد دولياً يتم من خلاله فحص الأعلاف المصدرة للخارج.

وأضاف سليمان أنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم تطبيق كافة ضوابط ومعايير الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات مما يعمل على رفع كفاءة العنابر والحظائر وتحسين معدلات أداء الدواجن أو الحيوانات بداخلها.

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وقال رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة ان القطاع يتوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية من اجل تسهيل اجراءات التراخيص على المواطنين ويأتي ذلك في اطار جهود الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التوسع فى موافقات تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ، من خلال تسهيلات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة للحصول على موافقات التشغيل ، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء والالبان وزيادة المعروض منها فى الأسواق والحد من الاستيراد ، ودعما لصغار المربيين والمشروعات الصغيرة .

وأوضح تقرير، أن التوسع فى اصدرا تراخيص مشروعات الانتاج الحيوانى والداجنى ، وذلك تفعيلاً للقرارات الوزارية أرقام 773 و368 لسنة 2017 الصادرة من وزارة الزراعة، بشأن إصدار تراخيص التشغيل لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى ومعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعي، والموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى.