شكرا لقرائتكم خبر عن مستر هبدو يكشف تحالف "حلقاتك بريالاتك" لطبخ الثورة بالمنزل وقزقزة اللب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أكرم القصاص برنامجه مستر هبدو ويرصد فى حلقة جديدة أسرار الهبد العميق لخبراء الشك والعكننة من أصحاب الرؤى العميقة التى تشوف مالا يشوفه الآخرون ويشكون فى كل شىء ويشكون على أنفسهم، كما يرصد هبدو أحدث دعوات وهبدات المتقطرنين وتجارة السبوبة ودعوتهم لثورة بعد انتهاء صلاحية التخبيط على الحلل يبدأون الدعوى لقزقزة اللب وتقليب الشاى ومضغ اللبان ولبس الشباشب خلاصة تحالف المتعوس مع خايب الرجا وجالس أيمن والمزوقى لإنتاج المجالس الواقفة للسبوبة.

ويكشف أكرم القصاص أسرار تمسك مجالس التجارة الثورية بالمقاول وإعادة إنتاج الفشل انتظارا لنتيجة جديدة ومن كثرة دعوات الاتجار فى المظاهرات تخصص قنوات الهبد برامج " كيف تصنع ثورة فى المنزل" بأقل التكاليف وتكسب منها حيث يفشل تجار السبوبة القطرية الإخوانية ويفعلون نفس الخطوات انتظارا لنتيجة جديدة. والهدف هو الحصول على الريالات من تميم منتج الثورات الفاشلة وممول أى خراب فى أى مكان على نغمات" حلقاتك بريالاتك".