شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة لحماية المواطنين.. وضع ملصقات على العقارات المخالفة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطوة لحماية المواطنين من الاستغلال وضعت الأحياء فى المحافظات المختلفة ملصقات على العقارات المخالفة تحذر من خلالها من التعامل مع العقار لعدم تقدم ملاكه للتصالح فى مخالفات البناء وفقًا للقانون. القاهرة القاهرة وضعت المحافظة ملصقا على العقارات المخالفة مكتوب عليه "التحذير الأخير" لتوعية المواطنين والتنبيه عليهم بأن آخر ميعاد للتقديم على طلبات التصالح هو يوم 2020/9/30 وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. Advertisements السويس السويس وضعت المحافظة ملصقات مكتوب عليها "آخر موعد للتقديم على طلبات التصالح هو آخر الشهر الجارى" و"هذا العقار مخالف ويقع تحت طائلة القانون". الإسكندرية الإسكندرية وضعت اللافتات على أراضى أملاك الدولة التى تمت إزالة التعديات عليها واستردادها بنطاق مركز ومدينة برج العرب وخفضت قيمة سعر المتر فى مخالفات البناء لتصبح 40% بدلا من 25%. المنيا المنيا وضعت العلامات التحذيرية على جدران المنازل والمنشآت المخالفة وخفضت سعر المتر للتصالح للحد الأدنى 50 جنيها.

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