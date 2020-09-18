شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تؤكد ضرورة مشاركة الشباب فى التنمية وخلق مجتمع واع..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وON، تقريرًا عن استضافة مبادرة "اسمعونا" مجموعة من الجيل الثالث لأبناء المصريين فى الخارج بروضة السيدة زينب، وفى هذا الصدد، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من الضروري إشراك الشباب المصري، في تطوير الدولة للمجتمعات العمرانية القديمة، والمناطق السياحية ، لعودة روح الانتماء من جديد، مستطردة: " نستهدف مشاركة الشباب في التنمية وخلق مجتمع واع". وأضافت الدكتورة نيفين القباج، فى تصريحات للبرنامج، أن الدولة تستهدف تحقيق مجتمع إيجابي، في جميع المناطق المستحدثة. Advertisements وأكدت أن المسألة لا تقتصر على بناء مناطق جميلة ، بل من الضروري بناء مجتمع واعي، يشارك الشباب من خلاله في تنميته والحفاظ عليه .

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