شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحصن 811 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية خلال الشهر الماضى فى جميع محافظات الجمهورية والتى أشرف عليها اطباء الادارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة، أسفرت عن تحصين (131,939) رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية وتحصين ( 139,096) رأس ضد مرض حمي الوادي المتصدع الميت , (318,457) رأس ضد مرض جدري الضأن والجلد العقدي , (29,412) رأس ضد مرض التسمم الدموي وتحصين (192,493) رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجارى استكمال اعمال التحصين باللقاحات البيطرية السيادية فى جميع محافظات الجمهورية.

وذلك في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، أكد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، أن الهيئة من خلال الادارة المركزية للطب الوقائي تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الامراض الوبائية.

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و طبقا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائي بالهيئة تم اتخاذ عدداً من الاجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والارشاد وقد تم توزيع لقاحات الامراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية ، أن بين الإجراءات المتبعة في اى برامج او حملة التحصين ، التنسيق مع مسئولى الأوقاف والكنائس لتقديم الدعم للقائمين على تنفيذ الحملة ، تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2014 وذلك بتحرير محضر شرطة للممتنع عن تقديم الحيوانات لعمليات التحصين ، او محضر اثبات حالة بتوقيع بواسطة عضو الإدارة المحلية او العمدة او شيخ البلد، الانتهاء من كل قرية فى نفس اليوم بأكبر عدد من الأطباء ، ارسال بيانات التحصين يوميا عبر الموقع الإليكتروني للطب الوقائى واسبوعيا، وضع بوستر بحملة التحصين بكل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية في مكان واضح موضحا به تاريخ تنفيذ الحملة وأسعار اللقاحات ومواعيد اللجان .