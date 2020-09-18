القوات المسلحة تقضي على 234 طنا من الزراعات المخدرة في جنوب سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، فيديو جاء فيه: استمراراً لجهود القوات المسلحة المستمرة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة، والتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء، قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى والشرطة المدنية خلال شهر سبتمبر الجارى، بتنفيذ دورية للبحث والتفتيش والقضاء على عدد (146) من مزارع الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر بالسهول والجيوب الجبلية ذات التضاريس الوعرة والمناطق التـي يصعـب الوصـول إليهـا نظـراً لطبيعتهـا الطبوغرافيــة . وأسفرت الدورية عن ضبط عدد (141) طن من البانجو الجاف، و(530) كيلو جرام من بذور البانجو، و(1155) كيلو جرام من بذور الخشخاش، و(12) طن من بودرة البانجو و(80) طن من مخدر الهيدرو الجاف، كما تم ضبط عدد (175) كيلو جرام من بودرة الحشيش المخدر، و(203 ) فرش حشيش ، و(43) كيلو جرام من الحشيش المصنع والمفروم، بالإضافة إلى ضبط (2) ميزان لقياس أوزان المواد المخدرة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدم فى أعمال التنقل بين المهربين. Advertisements وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

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