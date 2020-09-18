"هيدرو وحشيش".. الداخلية تلاحق تجار المخدرات في الإسماعيلية والشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها في الإسماعيلية والشرقية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، متخذين من محافظتي (الإسماعيلية ، الشرقية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي ، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن الإسماعيلية والشرقية تم استهدافهم وضبطهم وذلك على النحو التالي :

ضبط (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام ، مبلغ مالي، 4 هاتف محمول) بحوزة (عاطلان) حال استقلالهما سيارة تواجده بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية .

ضبط (عدد 21 لفافة لمخدر البانجو "هيدرو" وزنت 10,500 كيلو جرام ، مبلغ مالي ، هاتف محمول) بحوزة (عاطل ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بالإسماعيلية .

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ضبط (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ، مبلغ مالي، هاتف محمول) بحوزة (عاطل ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية .

ضبط (عدد 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام ، مبلغ مالي، هاتف محمول) بحوزة (عاطل ، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية .

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارات في عملية النقل والترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.