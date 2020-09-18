ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواقع تحت الإنشاء بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط 3 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الاجرامي في سرقة المخازن والمواقع تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب والمغافلة" في مدينة السلام. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغا من وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة يفيد بقيام (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم) بتكوين تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المخازن والمواقع تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب، المغافلة" وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (مجموعة من العدد والأدوات التي يستخدمونها في ممارسة نشاطهم الإجرامي). Advertisements وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم. وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة، مقيم بدائرة القسم). تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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