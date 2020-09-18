ضبط عاطل لاتهامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 3 ملايين في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل لتجميعه مدخرات المصريين بالخارج والاتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات بلغت 3 ملايين جنيه في البحيرة.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام حاصل على دبلوم - مقيم بالبحيرة؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد أهالي بلدته المتواجد بتلك الدولة للعمل بها، وإرسالها له عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من مختلف المحافظات بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2 % فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

وأمكن ضبط المتحر عنه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 3 مليون جنية مصري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .