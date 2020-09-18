محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من كمية من الذهب خام داخل سيارة بأسوان.
كانت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنت من ضبط سيارة "بدون لوحات"محمل عليها (25 جوال بداخلهم كمية من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي 1,5 طن) قيادة عامل – مقيم بمحافظة سوهاج، وبرفقته سائق – مقيم بمحافظة أسوان؛ حال سيرهما بطريق "مرسى علم – إدفو" بدائرة القسم.
وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بمنطقة "البرامية"، وأضافا أن المضبوطات حصيلة التنقيب، واستخدامهما السيارة في عملية النقل.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عامل وسائق بحوزتهما 1.5 طن أحجار تحتوي على معدن الذهب الخام في أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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