ضبط 158 عبوة أدوية ومنشطات ومكملات غذائية مهربة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام من ضبط مختلفة الأنواع والأشكال من الأدوية والمنشطات والمكملات الغذائية المهربة من الخارج. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط 158 عبوة مختلفة الأنواع والأشكال من الأدوية والمنشطات والمكملات الغذائية المهربة من الخارج الغير مسجلة بوزارة الصحة فضلاً عن عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة، داخل شركة مكملات غذائية مملوكة لـ (مستخلص جمركي- مقيم بالقاهرة). وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة وأبدى استعداده للتصالح مع مصلحة الجمارك وتسوية الرسوم المستحقة على الأدوية المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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