ضبط فتاة تدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج أعمال الدعارة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بقطاع الأمن الاجتماعي، فتاة لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت بمدينة نصر.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي تبدي خلالها المُعلنة استعداداها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وتبين أنها (بدون عمل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية).

وبمواجهتها أقرت باعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق المواقع عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي.

وأضافت بإنشائها الصفحة الذات الغرض، كما عثر بحوزتها على (هاتف محمول" يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهاالمؤثم – مبلغ مالي من متحصلات نشاطها).