ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 35 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القليوبية والقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 من العناصر الإجرامية ، مقيمين بنطاق محافظتي القليوبية والقاهرة؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اتخذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص- مقيمين بنطاق محافظتي القليوبية والقاهرة) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء "سيارات، قطع أراضى، عقارات، شقق سكنية"، وذلك بقصد اخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 35 مليون جنيه) تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.