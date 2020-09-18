أخبار مصر | وزارة الري تواصل حملات إزالة التعديات على المجاري المائية بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الري تواصل حملات إزالة التعديات على المجاري المائية بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أنه تم تنفيذ (280،663) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة (629) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ(111) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (287) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (100) إزالة على منافع الصرف، جاء ذلك وفق التقرير الذي تلقاه بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ عدد ( 111) إزالة خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر ٢٠٢٠ شملت إزالة عدد (1) بمحافظة الجيزة وعدد (4) بمحافظة الغربية وعدد (2) بمحافظة المنوفية وعدد (29) بمحافظة البحيرة وعدد (9) بمحافظة المنيا وعدد (11) بمحافظة أسيوط وعدد (10) بمحافظة سوهاج وعدد (22) بمحافظة قنا وعدد ( 23) بمحافظة الأقصر ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (56173) حالة تعدي.

ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (٢٨٧) مخالفة خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر شملت إزالة (٨١) إزاله بمحافظة الغربية و(١٠) إزالة بمحافظة القليوبية و(٩١) إزالة بمحافظة المنوفية و(٣) إزالة بمحافظة دمياط و(٢٥) إزالة بمحافظة الاسكندرية و(٢) إزالة بمحافظة الدقهلية و(٨) إزالة بمحافظة البحيرة و(٨) إزالة بمحافظة الجيزة و(٣) إزالة بمحافظة أسيوط و(١٧) إزالة بمحافظة سوهاج و(١) إزالة بمحافظة أسوان و(٣٨) إزالة بمحافظة الشرقية ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (١٤٦٧٦٢ ) إزالة.

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وفي سياق متصل أفاد المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع من شهر سبتمبر 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت (100) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد ( 4 ) محافظات.وقد تضمنت تنفيذ عدد ( 92) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات (الشرقية بعدد ( 29 ) إزالة - الدقهلية بعدد ( 60 ) إزالة – القليوبية بعدد (3 ) إزالة)، بالإضافة لتنفيذ عدد ( 8 ) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط بعدد (8) إزالة ).... هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد ( 77728)

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها تنفيذ كافة الإزالات، بعزم لا يلين، والتصدي لجميع أشكال التعديات في مهدها على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.