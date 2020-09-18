«تضامن القليوبية» تختتم دورة تدريبية للعاملين على منظومة تظلمات «تكافل وكرامة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختتمت مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية الدورة التدريبية التخصصية للعاملين على منظومة تظلمات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة. استمرت الدورة خلال الفترة من 13 وحتى 17سبتمبر 2020 بمشاركة ممثلى الادارة العامة للضمان ومسؤلى التظلمات بالوزارة وأعضاء إدارة الضمان بالمديرية والعاملين على المنظومة بالإدارات والوحدات الأجتماعية بالمراكز والمدن والاحياء. وفى نهاية الدورة تقدم مجدى حسن وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، بالشكر والتحية لكافة القائمين على الدورة وعلى رأسهم الاستاذ اشرف عفيفى منسق الدورة وكافة المشاركين بالدورة، مؤكدا كما أكد على أهمية حسن معاملة الجمهور وسرعة وجودة الأداء في ضوء ما تم اكتسابه من خبرات ومعارف ومهارات من خلال الدورة مما ينعكس بالايجاب على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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