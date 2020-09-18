شكرا لقرائتكم خبر عن فى الإسكندرية والقاهرة.. الكنيسة تعلن استئناف مدارس الأحد والأنشطة بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الكنيسة القبطية الارثوذكسية في مصر، برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الاحد، بنسبة 50% في ايبارشيات القاهرة والإسكندرية فقط.

وبحسب بيان رسمي نشر على موقع المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، فان قرار عودة الأنشطة يأتى في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء الاخيرة، وتوجه الدولة لعودة العديد من الانشطة تعايشا مع فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة الوباء العالمي.

وأكدت الكنيسة على أنه يتولى الاباء المطارنة والاساقفة كل في إيبارشيته تدبير الأمور وفقا لكل ايبارشية مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية المنصوص عليها.

كان البابا جدد في عظة الأربعاء الماضى الدعوة إلى تحمل المسؤولية نحو الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه مع تغير الفصول واقتراب فصل الشتاء وقبلها بدء العام الدراسي، تزداد مسؤولية الجميع نحو الوقاية من الفيروس.