شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الروم يترأس قداس لأجل مصابي كورونا: التزموا بالإجراءات الاحترازية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، مطران القدس، صلاة القداس الالهى بعد منتصف ليل أمس، أمام هيكل الجلجلة في كنيسة القيامة في القدس القديمة، بمشاركة عددا من الآباء الكهنة والشمامسة.

واقيمت الصلاة على نية جميع المصابين والمحجورين بسبب وباء كورونا المستجد، ومن اجل صحتهم وعافيتهم وشفائهم.

وقال «حنا» عقب الصلاة، نتمنى الشفاء لكل المصابين والمحجورون والذين هم ملزمون مع هذه الإجراءات الجديدة بأن يبقوا في حالة الحجر حتى بعد انتصارهم على هذا الوباء، داعيا إلى الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية التي تعلنها المؤسسات الطبية في العالم.

وأضاف:«لم ننكر في يوم من الأيام وجود فيروس الكورونا وكنا وما زلنا ندعو إلى احترام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية، ولكن مازال هناك مستهترين أو اعراس أو تجمعات عامة زادت من حالة انتشار هذا الوباء».

وقال أنه أصيب الكثيرون بهذا الفيروس وخرجوا منتصرين عليه فهذا فيروس موجود ليس قاتلا وليس مميتا، ويمكن الانتصار عليه بالوسائل الوقائية والصحية المطلوبة وقد يؤثر على بعض المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة .

رئيس أساقفة الروم يترأس قداس الهى من أجل مصابى "كورونا"

رئيس أساقفة الروم يترأس قداس الهى من أجل مصابى "كورونا"

رئيس أساقفة الروم يترأس قداس الهى من أجل مصابى "كورونا"

رئيس أساقفة الروم يترأس قداس الهى من أجل مصابى "كورونا"

رئيس أساقفة الروم يترأس قداس الهى من أجل مصابى "كورونا"

رئيس أساقفة الروم يترأس قداس الهى من أجل مصابى "كورونا"

رئيس أساقفة الروم يترأس قداس الهى من أجل مصابى "كورونا"

رئيس أساقفة الروم يترأس قداس الهى من أجل مصابى "كورونا"

رئيس أساقفة الروم يترأس قداس الهى من أجل مصابى "كورونا"

رئيس أساقفة الروم يترأس قداس الهى من أجل مصابى "كورونا"

رئيس أساقفة الروم يترأس قداس الهى من أجل مصابى "كورونا"