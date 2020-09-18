شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تكذب شائعة وقف صرف الكمامات أو نفاد المقررات التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التموين فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن نفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقرراتشهر سبتمبر الجاري، مُؤكدةً أنه لا صحة لنفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري، مُوضحةً توافر كافة المقررات التموينية لشهر سبتمبر وصرفها بشكل طبيعي بجميع محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروجمعيتي بمختلف المحافظات، مُشددةً على شن لجان تفتيشية دورية لرصد أي عجز أو تلاعب بكميات السلع المطروحة.

وفي سياق متصل، فقد تم صرف ما يقرب من 70% من مقررات سبتمبر، مع ضمان طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولاً بأول للمواطنين، كما تتجه الدولة لطرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظة القاهرة ومحافظات الصعيد، وذلك عقب نجاح افتتاح أول منفذ بالقاهرة بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها، وزيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.

Advertisements

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن وقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية، وأن الكمامات القماشية متوافرة بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجبارياًعلى البطاقات التي تحمل 3 أفراد، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل.

وفي سياق متصل، تواصل الشركات المنتجة للكمامات القماشية توريد الكمامات لشركات الجملة التابعة للوزارة، وذلك لتوزيعها على بقالي التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية، تمهيداً لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه، حيث تم توريد الكمامات في مختلف محافظات الجمهورية، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع التلاعب من قبل المنافذ، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف أولاً بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها، وفي حال رصد أي مخالفة سيتم توقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.