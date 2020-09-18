شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشدد على أهمية كارت الفلاح لتوفير المعلومات وتنقية الحيازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أهمية الكارت الذكى فى تنقية الحيازات الزراعية وتوفير المعلومات الصحيحة لصانع القرار، مؤكدا أنه تمت إضافة خدمة المدفوعات ميزة للكارت.

جاء ذلك خلال عقد السيد القصير اجتماعا أمس لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الفلاح، والتأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ البرنامج الزمني، الذي أقره مجلس الوزراء اليوم، للانتهاء من المنظومة بالكامل بحد اقصى في يناير المقبل، وحضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الزراعة ورئيس هيئة المساحة بوزارة الري ومسئولي البنك الزراعي.

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وأوضح وزير الزراعة، أنه تم التنويه خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "كارت الفلاح"، حيث شملت المرحلة الأولى محافظتي بورسعيد والغربية، والثانية شملت سوهاج وأسيوط، والشرقية والبحيرة، منوها أن الوزارة تستعد حالياً لإطلاق المرحلة الثالثة في 6 محافظات، وهي: الفيوم، والمنوفية، والقليوبية، والجيزة، والأقصر، والدقهلية.

وقال السيد القصير إنه سيتم البدء في هذه المرحلة بتفعيل المشروع في محافظتي القليوبية والمنوفية، وعقب ذلك سيتم إطلاقه فى الـ4 محافظات الأخرى في غضون أسبوعين، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من الـ 14 محافظة المتبقية في يناير المقبل على أقصى تقدير.

وأكد تقرير وزارة الزراعة أن المنظومة تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه كى تعمل على توفير كارت بيانات مرفقة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات، موضحا أن اللجان المشكلة من وزارة الزراعة، عملها فى تسليم بطاقات "كارت الفلاح" الحيازة الإلكترونية، لوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية، لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة، وبدء إجراءات المرحلة الثالثة لمنظومة " كارت الفلاح".