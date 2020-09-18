شكرا لقرائتكم خبر عن مركز معلومات "الزراعة" يعلن الحصاد الأسبوعى لأنشطة الوزارة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "انفوجراف" حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 11 وحتى 17 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وتصدر نشرة الحصاد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الزراعة واستصلاح الاراضي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، ومحافظ شمال سيناء، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي، فضلا عن مشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في اجتماع المائدة المستديرة للمنتدى الافريقي للثورة الخضراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس والمنعقد تحت عنوان: فرص الاستثمار في مجال الزراعة والنظم الغذائية في ظل جائحة كورونا بحضور وزراء الزراعة الافارقة.

واشار الملخص الى ان وزير الزراعة، بحث خلال الاسبوع الماضي، مع سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة تكثيف سبل التعاون الزراعي وتسهيل تبادل السلع الزراعية والخبرات في مجال إنتاج التقاوي والمعدات والبحوث الزراعية، كذلك اعلانه استعداد الوزارة لإطلاق المرحلة الثالثة من منظومة كارت الفلاح في 6 محافظات وهي "الفيوم، والمنوفية، والقليوبية، والجيزة، والأقصر والدقهلية"، حيث ستبدأ المرحلة بتفعيل المشروع في محافظتي القليوبية والمنوفية وبعدها في الـ4 محافظات الأخرى في غضون أسبوعين، وانه من المقرر الانتهاء من الـ14 محافظة المتبقية في يناير المقبل.

ووفقا للحصاد الاسبوعي، شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فى برنامج ورشة العمل الإفتراضية حول "تأثير جائحة كورونا على قطاع الثروة الحيوانية فى المنطقة العربية"، والتي نظمها، المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (إكساد)، فضلا عن اطلاق مركز بحوث الصحراء الخطة العامة البحثية والتطبيقية للعام الحالى 2020/2021 والتى تشتمل على تنفيذ خمسة برامج بحثية رئيسية والعديد من البرامج الفرعية التى تغطي كل التخصصات العلمية للمركز والتى تهدف الى المساعدة فى تحقيق التنمية الزراعية للصحارى المصرية.

Advertisements

وخلال الاسبوع الماضي، تم جمع وتدوير قش الارز من مساحة 306 ألف و240 فدان وبلغت كمية القش 575 ألف و458 طن، حيث بلغ عدد مواقع تجميع قش الأرز 480 موقع في 6 محافظات حيث تم كبس 227 ألف و542 طن وتم فرم 105 ألف و909 طن وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 226 ألف و661 فدان، كما نفذت الوزارة الزراعة، (٢٥) مدرسه حقلية في 12 محافظة منها (٤) مدارس في مجال الإنتاج الحيواني و(٥) مدارس في محصول الأرز و(٦) مدارس في محصول الذرة الشاميه و(٧) مدارس في محصول القطن و(٢) مدرسه لمحصول الذره الرفيعة ومدرسه لمحصول الطماطم.

واطلق معهد بحوث المحاصيل السكرية، خلال نفس الفترة، برنامجه الارشادي لمحصول بنجر السكر، وذلك من خلال دورتين تدريبيتين، في محافظتي الاسكندرية والدقهلية، للتركيز على التوصيات الفنية و المعاملات القياسية لمحصول بنجر السكر بداية من اعداد الارض للزراعة حتي الحصاد والتوريد للمصانع، كما أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، زيادة عدد ساعات استقبال العينات من الجمهور والمصدرين بواقع 3 ساعات يوميا، للتيسير على المصدرين والمزارعين ودعمهم.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من زيارة أكثر من 27 ألف منزل في 1362 قرية لاكتشاف الأمراض الوبائية للماشية مبكرا، وتم فحص 69050 حيوان، استكمالاً لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية، كما اعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ان اجمالي التراخيص التي تم إصدارها خلال الشهور التسعة الماضية، حوالى 11750 ترخيص لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، كما تمت الموافقة على تصدير 725 طن أعلاف دواجن وأسماك إلى الخارج خلال الأسبوع الماضى.