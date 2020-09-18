شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمين الاجتماعى ترد على شائعة استخراج كارت "ميزة" بمقابل مادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن استخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين، أن جميع كروت "ميزة" لأصحاب المعاشات أو غيرهم من المواطنين يتم استخراجها مجاناً دون دفع أية رسوم إدارية، وفقاً لقرارات البنك المركزي، مُشيرةً إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لاستكمال خدمات الشمول المالي والتحول الرقمي للخدمات الحكومية بمختلف القطاعات.

Advertisements

وفي السياق ذاته، يمكن استخدام أصحاب المعاشات كارت "ميزة" في الدفع الإلكتروني ولن يقتصر على استلام المعاش فقط، وتتمثل مميزات هذا الكارت في أنه مؤمن بشكل كامل ضد عمليات الاختراق والقرصنة.

كما يحمل شريحة ذكية تتيح إجراء المعاملات المالية وإمكانية السحب النقدي من كل ماكينات "ATM"، بالإضافة إلى إمكانية الشراء والدفع الإلكتروني، بما في ذلك سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه، فضلاً عن الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية.