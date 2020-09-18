شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تضبط 139 طن لحوم ودواجن فاسدة وتحرير 985 محضرا فى حملات موسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، أن الحملات التى قامت بها ادارات التفتيش بالهيئة والمحافظات خلال الشهر االماضى بعد اصدار التعليمات بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع االلحوم والدواجن من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت (139,791) كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى لحدوث تغيير فى خصائصها او مجهولة المصدر لذبحها خارج المجازر المعتمدة ، وقد بلغت اجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل اطباء التفتيش على اللحوم (985) محضـــر.

اكد الدكتور عبد الحكيم رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، على الدور الرقابى الهام للهيئة على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن ، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تقوم الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى ادارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية من الصحة والتموين بالتفتيش على الاسواق و المطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الامن المركزى ، ومتابعة الاغذية والمنتجات ذات الاصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والاسماك للتأكد من مصادرها , وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر المعتمدة والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر , وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات اصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية ، وذلك تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بالحفاظ على صحة المواطن.

فيما تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر و 28 من مديريات الطب البيطرى ، وبالتعاون مع أجهزة الأمنية ، تكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها ومحال الجزارة ومجازر اللحوم ، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم او تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، ورقابة صارمة على الذبح خارج المجازر .