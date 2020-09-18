مصر للطيران تسير 41 رحلة تقل 4500 راكب إلى عدة وجهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 41 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 4500 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، بيروت، وبغداد، ولندن، والرياض، ولارناكا، واثينا، وميلانو، وباريس، ونيويورك، وامستردام، وفرانكفورت، كوبنهاجن، وجوبا، وبودابست، والبحرين، وروما، وبكين، واربيل، ونيروبي، والشارقة، والخرطوم، والمدينة المنورة، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، جدة، واسطنبول و6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الأقصر، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى.
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
كما تمت مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
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