تنفيذ 44 ألف حكم قضائي وضبط 170 قضية مخدرات خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عدة حملات لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملات على مدار 24 ساعة عن ضبط 40 قطعة سلاح ناري، 170 قضية مخدرات، تنفيذ 44350 حكم قضائي متنوع. وضبطت الحملات تشكليين عصابين ضما 4 متهمين ارتكبوا 6 حوادث متنوعة، 15 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، 90 دراجة نارية مخالفة، 23380 مخالفة مرورية، فحص 20 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 4 منهم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

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