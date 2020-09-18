أمن المنافذ: ضبط 4 قضايا تهريب بقيمة 850 ألف جنيه خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. وأسفرت الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضية تهريب أبرزها " مبيدات حشرية زراعية - بضائع أجنبية الصنع " بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من 850 ألف جنيه. وتمكنت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1230 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 130 حكم قضائي متنوع. جرى اتخاذ لإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق

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