شكرا لقرائتكم خبر عن توفير فصول رياض أطفال بـ27 معهداً أزهرياً في الاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ أحمد السيد هاشم، رئيس الادارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الازهرية، أنه جرى توفير فصول لرياض الأطفال في 27 معهداً أزهرياً على مستوى المحافظة، وذلك بعد معاينتها من خلال لجان فنية مختصة.
وأضاف لـ«المصرى اليوم»،أن ادارة رياض الاطفال بمنطقة الإسكندرية الازهرية، كانت قد طلبت من شيوخ المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة ممن لديهم قاعات شاغرة، إدراج معاهدهم بإدارة المعلومات بديوان المنطقة لاستغلالها في المرحلة العمرية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتى تطبيقًا لرؤية الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتعميم رياض الأطفال بجميع المعاهد الابتدائية التي بها أماكن لفتح رياض أطفال.
وقال أنه بتدبير فصول رياضة اطفال في المعاهد الـ27، يتاح لأولياء الأمور التقديم الالكتروني لأبنائهم قبل انتهاء الموعد المحدد للتقديم، مع مراعاة عمل إقرار من شيخ المعهد بتوفير معلمة بالقاعات من المرحلة الابتدائية بالمعهد أو الخدمة العامة.
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