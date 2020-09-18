شكرا لقرائتكم خبر عن توفير فصول رياض أطفال بـ27 معهداً أزهرياً في الاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد السيد هاشم، رئيس الادارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الازهرية، أنه جرى توفير فصول لرياض الأطفال في 27 معهداً أزهرياً على مستوى المحافظة، وذلك بعد معاينتها من خلال لجان فنية مختصة.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»،أن ادارة رياض الاطفال بمنطقة الإسكندرية الازهرية، كانت قد طلبت من شيوخ المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة ممن لديهم قاعات شاغرة، إدراج معاهدهم بإدارة المعلومات بديوان المنطقة لاستغلالها في المرحلة العمرية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتى تطبيقًا لرؤية الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتعميم رياض الأطفال بجميع المعاهد الابتدائية التي بها أماكن لفتح رياض أطفال.

وقال أنه بتدبير فصول رياضة اطفال في المعاهد الـ27، يتاح لأولياء الأمور التقديم الالكتروني لأبنائهم قبل انتهاء الموعد المحدد للتقديم، مع مراعاة عمل إقرار من شيخ المعهد بتوفير معلمة بالقاعات من المرحلة الابتدائية بالمعهد أو الخدمة العامة.