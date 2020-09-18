شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 7 شهور.. «تعافى كورونا» يتجاوز حاجز الـ503 حالة بـ«عزل العجمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأول مرة منذ تخصيص مستشفى العجمى المركزى في الاسكندرية لاستقبال وعزل مصابى فيروس كورونا المستجد في مارس الماضى، ما يقرب من 7 شهور، يتجاوز التعافي من الفيروس حاجز الـ500 حالة، ويسجل 11 حالة جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 503 حالة حتى الان.

وقال الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى، أنه تم ارتفاع حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي إلى 158 حالة بعد تحويل 10 حالات جديدة، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة عند الرقم 463 حالة .

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.