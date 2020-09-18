«زراعة الاسكندرية» تكافح النمل الأبيض في 55 وحدة سكنية بمبيد «البريبان 48%» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكى صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الاسكندرية، أن إدارة المكافحة في المديرية تقوم بإجراءات قوية لمواجهة النمل الأبيض ومكافحته فور ورود الشكوى إلى الادارة، والتعامل الفورى من خلال الفحص والمعاينة الميدانية وصرف المبيد اللازم.

وأوضح «صالح»، – في تصريحات لـ«المصرى اليوم»–، أنه تم مكافحة النمل الابيض في 55 وحدة سكنية خلال شهرى أغسطس وسبتمبر بمبيد البريبان تركيز 48%، مشيرا إلى أن المديرية تتحرك في 3 اتجاهات فيما يتعلق بحشرة النمل الابيض، وهى الاتجاه الأول النمل الابيض «فوق أرضى»، حيث جرى معالجة 26 وحدة في شهر أغسطس و29 وحدة في سبتمبر، باجمالى 55 وحدة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للنمل الابيض «تحت ارضى» وهو الاتجاه الثانى، تم تنفيذ رش وقائى للأراضى المزمع البناء عليها قبل الشروع في البناء، بواقع 5 طلبات في شهر اغسطس، مقابل 4 في شهر سبتمبر، مشيراً إلى ان المديرية تقوم في الاتجاه الثالث برش علاجي للعمارات السكنية المصابة وتم علاج عمارة مصابة في حى شرق.

"زراعة الاسكندرية" تكافح النمل الأبيض فى 55 وحدة سكنية بمبيد "البريبان 48%"

"زراعة الاسكندرية" تكافح النمل الأبيض فى 55 وحدة سكنية بمبيد "البريبان 48%"

"زراعة الاسكندرية" تكافح النمل الأبيض فى 55 وحدة سكنية بمبيد "البريبان 48%"