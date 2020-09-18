شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد الميناء بالغردقة ويتفقد «مدينة الحرفيين» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفي ،محافظ البحر الأحمر ،اليوم الجمعة، مسجد الأحياء بمدينة الغردقة، مع إنابة مدير إدارة أوقاف القصير، ورئيس مدينة القصير في افتتاح مسجد السمان بمدينة القصير .
كما يؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الميناء بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر تحت عنوان: «كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة»، كما سيتفقد وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفي وعدد من المسؤولين المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة ..سائلا الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح عدد 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بواقع 71 مسجدًا خلال هذه الجمعة .
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