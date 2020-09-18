شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية نتائج تحليل المخدرات لـ17 مرشحا محتمل لمجلس النواب في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال اسعد الخضري المدير الإداري للمجالس الطبية في بورسعيد، أن نتائج تحليل المخدرات ل ١٧ مرشح محتمل لمجلس النواب وصلت للمجلس الطبي. وتبين أن جميع عينات المرشحين سلبية، وأوضح الخضري أن نتائج الفحص النفسي أظهرت سلامة المرشحين طبقا لقواعد الكشف المقررة، واكد الخضري أن طلبات الكشف الطبي من مرشحين محتملين ما تزال تتوالي على المجالس الطبية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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