اللواء عادل الغضبان يكرم فريق قسطرة القلب بمستشفى النصر ويهديه درع المحافظة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، درع المحافظة إلى الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل.
وكان فريق قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد نجح في إنقاذ حياة مسن يبلغ من العمر 95 عام وإجراء أول قسطرة من نوعها خارج مستشفيات القاهرة الكبرى والمعهد القومي للقلب وقدم محافظ بورسعيد الشكر إلى الفريق الطبي الذي شارك في إجراء الجراحة وذلك خلال استقباله للفريق بالمركز الثقافي وكان فريق طبى قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي التابع لمنظومة التامين الصحي الشامل وطاقم تمريض قسطرة القلب نجحوا في انقاذ حياة مسن يبلغ من العمر 95 عام وقاموا اجراء عملية تبديل صمام بالقسطرة.
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