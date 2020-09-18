شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة واكتشاف الاعتلال الكلوي بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر البدء في فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الامراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمنافذ تقديم الخدمة الطبية ابتداء من اليوم الجمعة وحتي نهاية العام الجاري حيث تهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الامراض المزمنة.

وتستهدف المبادرة *جميع المواطنين فوق 40 عاما. و*المواطنين في الفئه العمريه من ١٨ إلى ٤٠ سنه والمسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحه بإرتفاع في نسبة السكر بالدم أو ارتفاع في قياس ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأضاف مرعي أن الخدمات المقدمة في المبادرة هي الكشف المبكر عن مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري والتوعية الصحية للمواطنين.

وتتم هذه الخدمات من خلال فرق عمل مدربة بجميع وحدات ومراكز طب الاسرة لجميع مدن المحافظة حيث ويتم العمل على فترتين من 9 صباحا وحتى 3 عصرا ومن 3 عصرا وحتى 9 مساءا.

كما شدد على جميع النقاط والفرق العاملة بالمبادرة باتباع اجراءات مكافحة العدوى بشكل دقيق واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين لتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامة المواطنين.

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