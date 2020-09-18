شكرا لقرائتكم خبر عن في انتخابات سوهاج: «مستقبل وطن» يختار مصطفى سالم على رأس المقاعد الفردية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختار حزب مستقبل وطن مصطفى سالم نائب طهطا الحالى لخوض انتخابات مجلس النواب 2020‪ مُجددا على مقاعد الحزب الفردية في الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة طهطا وتضم كلا من مراكز طما وطهطا وجهينة .

وكان سالم قد تقدم اليوم بأوراق ترشحه وسط مباركة شعبية كبيرة من محبية وأنصاره وحصل على الترتيب الاول في كشف مرشحى الدائرة الرابعة وتخصص له الرمز الانتخابي القلم

وشغل مصطفى سالم منصب وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الحالي وقدم حزمة كبيرة من الخدمات العامة والتى لاقت استحسان واعجاب ليس فقط أهالى طهطا ولكن كل المواطنين بمراكز المحافظة بعد ان امتدت خدماتة لمختلف دوائر سوهاج وكان شعاره الحكاية مش حكاية طلبات تقدم الحكاية حكاية طلبات تنفذ. وكان سالم من أبرز أعضاء لجنة الخطة والموازنة المتفاعلين مع الرأي العام ولا يخفى على احد حرصه على الصالح العام وخبرته في الرقابة والاقتصاد.

يذكر أن مصطفى سالم شغل منصب مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات ثم مديرا للمكتب الإقليمي لقنوات اون تى في بالصعيد ثم مديرا عاما لمكتب قنوات سي بي سي واكسترا نيوز بالصعيد ومعروف عنه التواصل الجيد والدائم مع أبناء دائرته.