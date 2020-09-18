شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بالغردقة ويفتتح مسجد الأحياء الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الجمعة، مسجد الأحياء بمدينة الغردقة مع إنابة مدير إدارة أوقاف القصير، ورئيس مدينة القصير في افتتاح مسجد السمان بمدينة القصير.يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح عدد 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بواقع 71 مسجدًا خلال هذه الجمعة

كما يؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الميناء بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر تحت عنوان: «كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة».

ومن المقرر أن يتفقد وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفي وعدد من المسئولين المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة.