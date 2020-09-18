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شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول إنشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة تطوير عقاري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، توقيع بروتوكول انشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة للتطوير العقاري، في الاحتفالية التي اقيمت بالمركز الثقافي واحياها الموسيقار عمر خيرت
حيث وقع البرتوكول اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ووليد خليل رئيس مجلس إدارة الشركة.
واكد محافظ بورسعيد بان منطقة ساحة مصر والتي سيتم تصميمها على أعلى مستوى في المنطقة الواقعة ما بين حديقة التاريخ وارض المتحف القومي أمام باب ١ بميناء الركاب في مدخل قناة السويس، باعتبار المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة بالمحافظة، لافتا لأهمية الشكل الجمالي والحضاري لمنطقة ساحة مصر وتوفير أماكن لكبار السن والاهتمام بالمسطحات الخضراء والزهور داخل الحديقة، وتنفيذ عمل فنى مميز يليق بتاريخ بورسعيد وحضارتها
، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ضمن المشروعات السياحية العملاقة التي تهدف لوضع بورسعيد في مصاف المدن السياحية، وبما يليق مع المستوى الحضاري، وتحقيق أفضل مستوى ترفيهي لأبناء بورسعيد.
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